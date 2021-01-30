Известная украинская певица и бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала, как снимает халат в душе

Озорная артистка поделилась новым провокационным видео в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

В ролике певица решила подразнить своих поклонников, показав, как раздевается перед душем. Нужно отметить, что все кадры сняты с фильтром, который создает эффект запотевшего стекла.

На видео Кумейко сначала стоит спиной к камере в халате, а затем начинает его медленно снимать. Однако, если спина певицы действительно оказалась обнаженной, то внизу она надела штаны от пижамы, тем самым подшутив над фанатами, которые, возможно, ожидали чего-то другого.

Затем певица начала весело танцевать под музыку.

«Возможно, вторая часть видео не оправдает ваших ожиданий, но...Мой душ - мои правила!», - написала исполнительница.

Фанаты Кумейко тут же принялись комментировать кадры.

«Ахах шикарна», «Как волосы отрасли», «Разве так можно?», «Интересно получается», «Мои ожидания и первая часть не оправдала», «Елочка-елочка, повернись к лесу задом, к нам передом», «Нормусь шорты», «Настя, я заболел - не могу сфокусировать зрение. Помогите!», «Я Вас люблю», «Браво!», «Сюрприз получился», «Бомбезная фигура и тело», «Да когда ж ты уже разденешься? Рейтинги надо повышать!», - пишут люди.

Напомним, экс-Nikita сбросила халатик, под которым не оказалось белья: "Я один до конца не могу посмотреть?".

Как сообщала Politeka, жгучая экс-Nikita в одной коже ошеломила раскованной позой без штанов: "Ну что за...".

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