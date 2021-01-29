Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, ответила на интересующий вопрос

На фото Анастасия позировала в кожаном мини, дополнив образ берцами и очками. Красотка в руках держала между ног сумочку, которую раскрыла и показала, что там ничего нет. Кадр получился очень провокационным и зажигательным, ведь Кумейко сделала все для этого. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Попросили сделать обзор "Что в сумке у DJ Nana?". По-моему вопрос исчерпан", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Хорошее раскрытие", "Очень круто! Красотка", "Отличные ботинки!", "Неимоверная просто!", "Более чем", "Да, красивой девушке можно и во всяком говне фоткаться", "капканщица", "Хлыст кожаный там".

Ранее мы сообщали, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась безупречной фигурой, примерив лишь джинсы.

«Что по погоде? Пытаюсь определиться с верхней одеждой, но что-то пошло не так», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кумейко запечатлена за новой серией "Танцев у холодильника".

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