Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в невероятном образе

На кадрах красотка сидела без белья и одежды. Девушка раздвинула ножки, прикрывшись только спинкой стула, за которой спрятала все самое пикантное. Анастасия волосы собрала в хвостик, а бюст прижала рукой. Кадры получились очень жаркими и вызывающими, но Кумейко совсем это не смущало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Распорядок дня", - подписала фотографию Анастасия.

Фанаті посмотрели ролик более трех тысяч раз и написали комментарии:

"Омг", "Воу", "Очень милая", "С Крещением поздравляю вас", "Невероятная", "Лучшая", "Спинка стула слишком широкая", "Мисс, а в какой журнал съёмка? Где такую красоту можно увидеть?", "Я таю от этого видео", "Невероятное утро"

Мы сообщали, что украинская Dj Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в дуэте Nikita, впечатлила роскошной фигурой в мокром купальнике.

Уточним, что на фотографии Кумейко позирует в мокром купальнике, демонстрируя безупречные ноги во всей красе. При этом стрелочкой звезда показала на летающую птицу, которую едва заметно в кадре.

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