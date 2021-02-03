Популярна українська співачка і колишня солістка гурту Nikita Анастасія Кумейко показала зухвалий образ для фотосесії без штанів або спідниці

Як повідомляє Politeka.net, виконавиця вирішила показати, як для неї проходять зйомки. Відповідним відео вона поділилася в своєму Instagram.

На кадрах можна побачити, як Кумейко позує перед камерою під час фотосесії. На перший погляд співачка постає в досить романтичному і жіночному образі. На ній біла блузка, яку Анастасія кокетливо приспустила з одного плеча, перлинні намиста і чорні черевики, в які співачка вставила гілочки квітів.

Однак, потім Кумейко піднімається з підлоги і глядачі бачать, що на ній немає ні штанів, ні спідниці – тільки бежеві труси.

"Все? Піу-Піу-Піу, нарешті", звертається співачка до когось за кадром.

"Від ніжної леді до «Піу Піу Піу» один крок", - підписала відео зірка.

Її шанувальники прийшли в захват від таких кадрів і буквально засипали знаменитість лайками.

"Частіше бачу вас в образі "Піу Піу Піу", "Крутяшна", "ви прекрасні", "Чарівниця просто", "ах ці ноги!!! два ангела, дві недоторки!", "Яка красива", "принадність", "Богиня", "бурхлива жінка, респект", "Сюжет вимагає продовження", - пишуть люди в коментарях до відео.

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