Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, устроила провокацию

На кадрах Анастасия позирует в длинном платье на своей любимой локации - дома у холодильника. Красотка собрала волосы под золотую цепочку, которая у нее висела на шее. Кумейко пустилась в пляс, взявшись за платье и подняв его настолько высоко, что можно увидеть бедра певицы. Неизвестно, были ли трусики на артистке, но кадры получились очень зажигательными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А какие ещё способы мотивации вы знаете?", - написала звезда под фото.

Злата Огневич сразу появилась под комментариями и написала: "Огонь"

Фанаты посмотрели ролик почти 2 тысячи раз и написали комментарии:

"Вау", "как вариант мотивации, дразнить вкусной печенькой и не давать печенье, если нет мотивации", "Снова холодильник".

Мы писали, что известная украинская певица и бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала, как снимает халат в душе.

В ролике певица решила подразнить своих поклонников, показав, как раздевается перед душем. Нужно отметить, что все кадры сняты с фильтром, который создает эффект запотевшего стекла.

Напомним, экс-Nikita сверкнула идеальными формами, понежившись на кровати

Также Politeka писала, что бесстыжая экс-Nikita Кумейко впечатлила дерзкой позой в кожаном мини

А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita сбросила халатик, под которым не оказалось белья



