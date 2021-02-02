Известная певица и DJ Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя перед сном
На фото звезда позировала в комбинезоне, лежа на кровати. Анастасия сделала акцент на пышном бюсте, который прямо выпирал из наряда. Кумейко на других фото начала выгибаться, а на последнем показала, как расстегивает комбинезон. Снимки получились очень соблазнительными и будоражащими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.
"Пришло время нарушать правила.., хотя какие правила ночью.
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P.S.: Все, кто увидит этот пост утром, напишите, что вам сегодня снилось", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:
"Красота", "Нана, что за костюм", "Понимаю, что сложно смотреть только на губы, но что у вас за средство на губах??", "Вау, женщина-кошка", "Первое фото огонь", "Тоже сплю ногами к изголовью", "Мои пропущенные тренировки мне будут сниться", "Спать теперь как ??", "Пантера".
Мы писали, что популярная отечественная певица и бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала, как снимает халат в душе.
В ролике певица решила подразнить своих поклонников, показав, как раздевается перед душем. Нужно отметить, что все кадры сняты с фильтром, который создает эффект запотевшего стекла.
Напомним, бесстыжая экс-Nikita Кумейко впечатлила дерзкой позой в кожаном мини
А еще Politeka писала, что бесстыжая экс-Nikita Кумейко впечатлила дерзкой позой в кожаном мини
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