Известная певица и DJ Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя перед сном

На фото звезда позировала в комбинезоне, лежа на кровати. Анастасия сделала акцент на пышном бюсте, который прямо выпирал из наряда. Кумейко на других фото начала выгибаться, а на последнем показала, как расстегивает комбинезон. Снимки получились очень соблазнительными и будоражащими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.

"Пришло время нарушать правила.., хотя какие правила ночью.

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P.S.: Все, кто увидит этот пост утром, напишите, что вам сегодня снилось", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красота", "Нана, что за костюм", "Понимаю, что сложно смотреть только на губы, но что у вас за средство на губах??", "Вау, женщина-кошка", "Первое фото огонь", "Тоже сплю ногами к изголовью", "Мои пропущенные тренировки мне будут сниться", "Спать теперь как ??", "Пантера".

Мы писали, что популярная отечественная певица и бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала, как снимает халат в душе.

В ролике певица решила подразнить своих поклонников, показав, как раздевается перед душем. Нужно отметить, что все кадры сняты с фильтром, который создает эффект запотевшего стекла.

Напомним, бесстыжая экс-Nikita Кумейко впечатлила дерзкой позой в кожаном мини

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