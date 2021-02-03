Популярная украинская певица и бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала вызывающий образ для фотосессии без штанов или юбки

Как сообщает Politeka.net, исполнительница решила показать, как для нее проходят съемки. Соответствующим видео она поделилась в своем Инстаграм.

На кадрах можно увидеть, как Кумейко позирует перед камерой во время фотосессии. На первый взгляд певица предстает в достаточно романтичном и женственном образе. На ней белая блузка, которую Анастасия кокетливо приспустила с одного плеча, жемчужные бусы и черные ботинки, в которые певица вставила веточки цветов.

Однако, затем Кумейко поднимается с пола и зрители видят, что на ней нет ни штанов, ни юбки – только бежевые трусы.

«Все? Пиу-пиу-пиу, наконец-то», обращается певица к кому-то за кадром.

«От нежной леди до «пиу пиу пиу» один шаг», - подписала видео звезда.

Ее поклонники пришли в восторг от таких кадров и буквально засыпали знаменитость лайками.

«Чаще вижу вас в образе «пиу пиу пиу», «Крутяшна», «Вы прекрасны», «Волшебница просто», «ах эти ноги!!! два ангела, две недотроги!», «Какая красивая», «Прелесть», «Богиня», «Бурная женщина, респект», «Сюжет требует продолжения», - пишут люди в комментариях к видео.

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