Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, влаштувала провокацію

На кадрах Анастасія позує в довгій сукні на своїй улюбленій локації - вдома біля холодильника. Красуня зібрала волосся під золотий ланцюжок, яка у неї висіла на шиї. Кумейко пустилася в танок, взявшись за сукню і піднявши його настільки високо, що можна побачити стегна співачки. Невідомо, чи були трусики на артистці, але кадри вийшли дуже запальними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А які ще способи мотивації ви знаєте?",- написала зірка під фото.

Злата Огневич відразу з'явилася під коментарями і написала: "вогонь"

Фанати подивилися ролик майже 2 тисячі разів і написали коментарі:

"Вау", "як варіант мотивації, дражнити смачною печенькою і не давати печиво, якщо немає мотивації", "знову холодильник".

Ми писали, що відома українська співачка і колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко показала, як знімає халат в душі.

У ролику співачка вирішила подражнити своїх шанувальників, показавши, як роздягається перед душем. Потрібно відзначити, що всі кадри зняті з фільтром, який створює ефект запітнілого скла.

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