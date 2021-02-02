Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, влаштувала провокацію
На кадрах Анастасія позує в довгій сукні на своїй улюбленій локації - вдома біля холодильника. Красуня зібрала волосся під золотий ланцюжок, яка у неї висіла на шиї. Кумейко пустилася в танок, взявшись за сукню і піднявши його настільки високо, що можна побачити стегна співачки. Невідомо, чи були трусики на артистці, але кадри вийшли дуже запальними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"А які ще способи мотивації ви знаєте?",- написала зірка під фото.
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Фанати подивилися ролик майже 2 тисячі разів і написали коментарі:
"Вау", "як варіант мотивації, дражнити смачною печенькою і не давати печиво, якщо немає мотивації", "знову холодильник".
Ми писали, що відома українська співачка і колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко показала, як знімає халат в душі.
У ролику співачка вирішила подражнити своїх шанувальників, показавши, як роздягається перед душем. Потрібно відзначити, що всі кадри зняті з фільтром, який створює ефект запітнілого скла.
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