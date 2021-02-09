Известная украинская певица и экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников эффектным фото со смелым крупным планом
Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм.
Как известно, Кумейко любит смелые эксперименты и не раз удивляла фанатов самыми дерзкими образами. На этот раз певица решила порадовать поклонников стильным снимком, на котором продемонстрировала свою красоту крупным планом.
Так, на фото певицу видно не полностью. Она запечатлела только нижнюю часть своего лица, плечо и грудь. Судя по губам красотки, она позирует перед камерой без макияжа. Волосы Кумейко свободно спадают на плечи, однако их удерживает массивная золотая цепочка на шее певицы, которая стала главной изюминкой ее образа.
Для снимка Кумейко надела нежно зеленый топ или платье на тонких бретельках.
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При этом, из-за ракурса кажется, что главный акцент на фото сделан на грудь певицы, которая очень эффектно смотрится в глубоком декольте.
«Хозяйничаю», - подписала кадр Кумейко.
Ее поклонники тут же отреагировали на пост.
«Я не могу красотка», «В таком то жгуте, кто ж хозяничает?», «Я б прям и сам похозяйничал», «Хозяйство», «Все прекрасно! И характер и ещё и хозяйка так держать!», «где хозяйничаете? в мужских сердцах?», - пишут люди.
Напомним, что бесстыжая Анастасия Кумейко осталась без халатика перед душем, горячие кадры: "Рейтинги надо повышать".
Ранее Politeka информировала, что Анастасия Кумейко впечатлила дерзкой выходкой без штанов, кадры перевоплощения из "нежной леди": "Ах, эти...".
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