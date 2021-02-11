Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в мастерской

На фото звезда позировала в белом наряде, который задрала с одной стороны, показывая свои трусики. Кумейко смеялась, а в руке держала кисточку. Как можно понять, Анастасия позировала в мастерской, где решила заняться своим хобби. Образ певица дополнила яркими украшениями на руках и шее. Об этом мпишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Искусство и бриллианты одурманили мысли", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили 800 лайков и написали комментарии:

"Нанусь", "Какая же ты огненная. Люблю", "Вау, огонь".

Мы писали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко впечатлила поклонников эффектным фото со смелым крупным планом.

Так, на фото певицу видно не полностью. Она запечатлела только нижнюю часть своего лица, плечо и грудь. Судя по губам красотки, она позирует перед камерой без макияжа. Волосы Кумейко свободно спадают на плечи, однако их удерживает массивная золотая цепочка на шее певицы, которая стала главной изюминкой ее образа.

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