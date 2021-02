Соблазнительные изгибы DJ NANA заставили краснеть даже искушенных поклонников

Известная певица Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ NANA, бывшая солистка группы Nikita, подняла фанатам настроение, разместив фото с бездонным декольте на своей странице в Instgaram. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Анастасия позирует в белой рубашке, приспустив ее с плеч. На шее и руках девушки изысканные украшения, а взгляд опущен вниз.

Красотка улыбалась и не стеснялась себя показать, поэтому снимок получился довольно пикантным. Образ дополнил изысканный мейкап, который придал облику гармонии.

"Краса не потребує приводу 💎", - назвала свое фото певица.

Поклонники не смогли удержаться, и прокомментировали фото. Они воспевали красоту и женственность своего кумира, выражая и выплескивая чувства.

"Какая же ты красивая", "Always so elegant and beautiful", "Какова красота, ну все таки какова🔥🔥🔥", "Даже не подберу слов для коментария....🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍💓💓💓", "Зворушливо Анастасия, мне очень нравится Ваш Внутренний Ребенок)", "😍Классная улыбка, прям загляденье!", "Атомная бомба))", "Ну почему же..лучше всего полный привод))))❤️🔥😂"- оживились комментаторы.

Несколько дней назад Анастасия отправилась в Кривой Рог позировать и выступать, приглашая фанатов в один из заведений города. На одном из фото Анастасия выбежала на балкон на одну из центральных старых улиц города - проспект Почтовый в одной только одеяле.

