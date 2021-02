Спокусливі вигини DJ NANA змусили червоніти навіть досвідчених шанувальників

Відома співачка Анастасія Кумейко, яка виступає під псевдонімом DJ NANA, колишня солістка групи Nikita, підняла фанатам настрій, розмістивши фото з бездонним декольте на своїй сторінці в Instgaram. Про це пише Politeka.net.

На фото Анастасія позує в білій сорочці, приспустивши її з плечей. На шиї і руках дівчини вишукані прикраси, а погляд опущений вниз.

Красуня посміхалася і не соромилася себе показати, тому знімок вийшов досить пікантним. Образ доповнив вишуканий макіяж, який надав вигляду гармонії.

"Краса не потребує приводу 💎", - назвала своє фото співачка.

Шанувальники не змогли втриматися, і прокоментували фото. Вони оспівували красу і жіночність свого кумира, висловлюючи і вихлюпуючи почуття.

"Яка ж ти красива", "Always so elegant and beautiful", "яка краса, ну все таки яка🔥 🔥 🔥", " навіть не підберу слів для коментарів....🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍💓💓💓", "Зворушливо Анастасія, мені дуже подобається ваш внутрішній дитина)", " 😍класна посмішка, прям диво!", "Атомна бомба))", "Ну чому ж..найкраще повний привід))))❤️🔥😂"- пожвавилися коментатори.

