Спокусливі вигини DJ NANA змусили червоніти навіть досвідчених шанувальників
Відома співачка Анастасія Кумейко, яка виступає під псевдонімом DJ NANA, колишня солістка групи Nikita, підняла фанатам настрій, розмістивши фото з бездонним декольте на своїй сторінці в Instgaram. Про це пише Politeka.net.
На фото Анастасія позує в білій сорочці, приспустивши її з плечей. На шиї і руках дівчини вишукані прикраси, а погляд опущений вниз.
Красуня посміхалася і не соромилася себе показати, тому знімок вийшов досить пікантним. Образ доповнив вишуканий макіяж, який надав вигляду гармонії.
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"Краса не потребує приводу 💎", - назвала своє фото співачка.
Шанувальники не змогли втриматися, і прокоментували фото. Вони оспівували красу і жіночність свого кумира, висловлюючи і вихлюпуючи почуття.
"Яка ж ти красива", "Always so elegant and beautiful", "яка краса, ну все таки яка🔥 🔥 🔥", " навіть не підберу слів для коментарів....🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍💓💓💓", "Зворушливо Анастасія, мені дуже подобається ваш внутрішній дитина)", " 😍класна посмішка, прям диво!", "Атомна бомба))", "Ну чому ж..найкраще повний привід))))❤️🔥😂"- пожвавилися коментатори.
Кілька днів тому Анастасія вирушила до Кривого Рогу позувати і виступати, запрошуючи фанатів в один із закладів міста. На одному з фото Анастасія вибігла на балкон на одну з центральних старих вулиць міста - проспект Поштовий в одній лише ковдрі.
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