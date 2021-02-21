Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, не стала скрывать свою красоту

На фото Анастасия позирует в халатике, который решила не закрывать. Кумейко дополнила образ частично прозрачным кружевным бельем. Певица не стеснялась показать идеальные изгибы, несмотря на пикантность кадра, благодаря чему снимок вышел довольно горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сладкий, я дома", - написала красотка под фотографией.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Очень классная", "Красивый маникюр", "Красивое белье", "Изумительно", "Отличный набор", "Персик", "Шикарная девушка", "Я почувствовал себя врачом на медицинском осмотре при просмотре ....", "Нет слов, одни эмоции", "Красота страшная сила", "Супер девочка", "Агонь", "Ты выйдешь за меня замуж", "Знатный орешек", "Вот как выглядит бессонница".

Соблазнительная красотка Анастасия Кумейко очаровала поклонников.

На фото Анастасия позирует на массажном лежаке, прикрыв прелести полотенцем. Милая улыбка, расслабленная и удовлетворенная знаменитость прокомментировала кадр:

"Счастливая Нана после массажа".

Напомним, горячая экс-Nikita Кумейко в прозрачных кружевах заинтриговала деталями

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