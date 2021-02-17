Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в невероятном образе

На кадрах Анастасия позировала в нижнем белье в душевой комнате. Красотка была среди пара, намотав на голову полотенце. Кумейко танцевала, а в руках держала что-то, что использовала вместо микрофона. Кадры получились довольно провокационными и зажигающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Я один до конца не могу посмотреть?), "Отошли это видео своеей бабушке", "Вот она весна. Все вокруг оживает", "А что творится у вас в душе, еще интерестересней", "Мужчины встрепенулись и оживились", "Аж экран запотел", "Ох, чертовка", "Спасибо Господу Богу, что дал мне фантазии запаса сполна", "Тема не раскрыта", "протрите камеру, и лишнее в телефоне, чтоб хватало памяти на более длинные ролики", "Как всегда парилка на самом интересном месте".

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На фото Анастасия позирует в белой рубашке, приспустив ее с плеч. На шее и руках девушки изысканные украшения, а взгляд опущен вниз.

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