Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в дерзком образе
На фото Анастасия позировала в черном наряде, под которым можно увидеть прозрачную часть образа. Красотка также надела перчатки, а на шее сверкало украшение с множеством камней. Кумейко оставила волосы распущенными, а ножку закинула за ножку. Певица взяла в руки садовый секатор, чтобы стать максимально властной красоткой. Об этом пищет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Целый час меня крутил, поворачивал, подравнял мою спину и попросил:
-быть "хрустальной розой"
-неделю не заниматься спортом
-обходиться без резких движений
-тяжести не поднимать
-ходить с ровной спиной
-прийти на повторный осмотр", - рассказала Анастасия и добавила, что у нее не вышло выполнить просьбы врача.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Как красиво", "Настя с ломом", "Фантастика", "Очень красивая", "Как всегда шикарная", "Анастасия читаю и восхищаюсь трудяжечка) А спинку нужно беречь и сердце тоже", "Настенька, кому что отрезала?", "кому-то будет чик чик", "Настя, после таких приключений – необходимо восстановление".
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