Соблазнительная красотка DJ NANA очаровала поклонников

Известная певица Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ NANA, бывшая солистка группы Nikita, очаровала фанатов фото в одном полотенце. Анимированное фото певица разместила в своем сторис на Instgaram. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Анастасия позирует на массажном лежаке, прикрыв прелести полотенцем. Милая улыбка, расслабленная и удовлетворенная знаменитость прокомментировала кадр:

"Счастливая Нана после массажа".

Свое фото Настя проиллюстрировала отпечатком губ, который разместила на верхней стороне фото.

Красотка улыбалась, не стесняясь своей прикрытой наготы, кадр получился очень будоражащим.

Фото Наны поклонники всегда встречают восторженно, описывая свои самые сокровенные чувства. Не раз под ее постами собирались целые "полотна" комплиментов в колонке комментариев.

В сторис невозможно оставить публичный комментарий, но обычно, звезда получает такие комплименты:

обычно звезду засыпают комплиментами:

"Я один до конца не могу посмотреть?), "Отошли это видео своей бабушке", "Вот она весна. Все вокруг оживает", "А что творится у вас в душе, еще интересней", "Мужчины встрепенулись и оживились", "Аж экран запотел", "Ох, чертовка", "Красотка", "У меня бегут слюнки!", " Если бы стены имели глаза👀👀👀 им бы очень повезло😂😂😂".

Напомним, что фигуристая экс-Nikita Кумейко в бездонном декольте ослепила драгоценностями: "Атомная бомба".

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