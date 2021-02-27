Соблазнительная красотка DJ Nana похвасталась изящной шеей в массажном кресле, глаз не оторвать

Как сообщает Politeka.net известная певица Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, бывшая участница группы Nikita, очаровала фанатов фото в массажном кабинете. Небольшие видео певица разместила в своем сторис на Instgaram.

В кадре Анастасия позирует на массажном кресле, ей делают массаж лица и шеи, так называемый лимфодренажный массаж, который заставляет активизировать очистительные функции организма.

Расслабленная и удовлетворенная знаменитость прокомментировала видео, рассказав, что вечером ела пюрешку с солениями, что сразу отразилось на лице. Ведь вечером лучше ограничиться более легкой пищей, а большое количество соли сразу даст о себе знать.

"Лимфодренажный массаж пришелся как нельзя кстати», написала знаменитость, комментируя блаженное состояние покоя и расслабленности на видео.

Настя Кумейко часто публикует в своих блогах рекламу, всякого рода советы, кроме кадров из творческой жизни.

Совсем недавно Настя опубликовала горячее видео в белье и ботфортах. Красотка была в спортивном лифчике, который подчеркнул бюст, а трусики на толстой резинке, слегка подпрыгнули, оголив ягодицы.

Также на артистке была красная куртка - ее она распахнула.

Напомним, что разгоряченная экс-Nikita Кумейко в белье и ботфортах показала свою гибкость: "Какая же ты волшебная".

Как сообщала Politeka, экс-Nikita Кумейко в прозрачном наряде поразила образом властной госпожи: "Кому-то будет чик-чик".

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко свела с ума изгибами в черном кружевном белье: "Сладкий, я дома".