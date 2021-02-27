Соблазнительная красотка DJ Nana похвасталась изящной шеей в массажном кресле, глаз не оторвать
Как сообщает Politeka.net известная певица Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, бывшая участница группы Nikita, очаровала фанатов фото в массажном кабинете. Небольшие видео певица разместила в своем сторис на Instgaram.
В кадре Анастасия позирует на массажном кресле, ей делают массаж лица и шеи, так называемый лимфодренажный массаж, который заставляет активизировать очистительные функции организма.
Расслабленная и удовлетворенная знаменитость прокомментировала видео, рассказав, что вечером ела пюрешку с солениями, что сразу отразилось на лице. Ведь вечером лучше ограничиться более легкой пищей, а большое количество соли сразу даст о себе знать.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Звезду "Квартала" избили до неузнаваемости в Москве, за гематомами не видно лица: первые подробности
Драма со слезами разыгралась между Винником и его "бывшей девушкой" на Голосі країни: "Держался как мог"
Вскрылись детали таинственной гибели известного российского актера: "Страшные опасения подтвердились"
Горе у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла дочь: "Когда вышла к зрителям..."
"Лимфодренажный массаж пришелся как нельзя кстати», написала знаменитость, комментируя блаженное состояние покоя и расслабленности на видео.
Настя Кумейко часто публикует в своих блогах рекламу, всякого рода советы, кроме кадров из творческой жизни.
Совсем недавно Настя опубликовала горячее видео в белье и ботфортах. Красотка была в спортивном лифчике, который подчеркнул бюст, а трусики на толстой резинке, слегка подпрыгнули, оголив ягодицы.
Также на артистке была красная куртка - ее она распахнула.
Напомним, что разгоряченная экс-Nikita Кумейко в белье и ботфортах показала свою гибкость: "Какая же ты волшебная".
Как сообщала Politeka, экс-Nikita Кумейко в прозрачном наряде поразила образом властной госпожи: "Кому-то будет чик-чик".
Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко свела с ума изгибами в черном кружевном белье: "Сладкий, я дома".