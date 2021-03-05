Певица и диджей Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", похвасталась фигурой в розовом белье

Звезда регулярно занимается спортом, именно поэтому она может без стеснения показать идеальные изгибы, пишет Politeka.net.

Красотка была в обтягивающем топе-лифчике на тонких белых бретельках.

Звезда надела трусики такого же цвета, резинка которых впивалась в кожу.

На перво снимке певица позировала на столе, подогнув ножки.

А на другом кадре артистка присела у стены, поднявшись на носочки. Красивые накаченные ножки впечатляли.

"Когда, если не сейчас? ✨", - написала Кумейко.

За 40 минут публикация собрала более 1500 лайков и много комментариев.

"Как красиво", "Волшебная ❤️", "Классная", "Шикарна❤️", "Очень красивая", "Анастасия - вы прекрасны!!! Женственность +сек**альность, грация и красота - у Вас все в одном флаконе!!! 👏👏👏", "Очень красивая)", "ВОУ как всегда ты шикарная 🔥", "У тебя волосы что на дрожжах растут?)) Еще ж недавно каре было... как такое возможно вообще 🤷🏼‍♀️😹", "Очень красивые и игривые глаза!/))🙌", "Почему без шапки?", "Чертовка 😍", "Сексуально очень", "Настюха-ракета", "Ну, это же красиво", "очень красивая💪", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко опубликовала горячее видео в белье и ботфортах.

Красотка была в спортивном лифчике, который подчеркнул бюст, а трусики на толстой резинке, слегка подпрыгнули, оголив ягодицы.

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