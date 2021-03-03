Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала свою радость

На кадрах Анастасия показала себя в мини-наряде, который еле прикрыл бедра девушки. Кумейко стояла на кровати, танцуя перед камерой. Волосы у певицы остались распущенными, а куражилась девушка в каком-то отеле. Кадры получились зажигательными и соблазнительными, ведь певица выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Солнечно", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как ролик был опубликован в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Как красиво", "Настя с ломом", "Фантастика", "Очень красивая", "Как всегда шикарная", "Настя, после таких приключений – необходимо восстановление", "Очень классная", "Красивый маникюр", "Красивое белье", "Изумительно", "Отличный набор", "Персик", "Шикарная девушка", "Я почувствовал себя врачом на медицинском осмотре при просмотре ....", "Нет слов, одни эмоции"

Мы писали, что певица и диджей Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", впечатлила внешностью в белье.

Красотка была в спортивном лифчике, который подчеркнул бюст, а трусики на толстой резинке, слегка подпрыгнули, оголив ягодицы.

Также на артистке была красная куртка - ее она распахнула.

Напомним, фигуристая экс-Nikita Кумейко в обтягивающем топе поразила результатами тренировок

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