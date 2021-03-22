Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала, как развлекала на вечеринке

Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко была участницей группы Nikita с 2011 по 2016 год. Когда с красоткой закончился контракт, девушка продолжила заниматься музыкой сольно. Красотка постоянно выступает на мероприятиях в качестве DJ и делиться в Инстаграм довольно провокационными кадрами.

В этот раз Анастасия показала, как покорила сердца на закрытой вечеринке. Девушка надела блестящее платье с вырезом до бедра. На кадрах можно увидеть, как Кумейко куражилась за пультом ДиДжея, а после этого позировала для фотосессии.

"В последний вечер перед локдауном успела проникнуть в сердца публики на закрытой вечеринке", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик и написали комментарии:

"От же ж красотка", "Будь здорова, Анастасия", "Локдаун достал".

Мы писали, что певица и диджей Анастасия Кумейко (DJ NANA) взбудоражила постельными кадрами.

Кумейко эффектно прыгнула в белоснежную постель и разлеглась в ней, закрыв от наслаждения глаза.

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