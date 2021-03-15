Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, поделилась жарким фото с одним букетом цветов

Для бывшей участницы коллектива «Nikita» Анастасии Кумейко провокационные фотосессии не являются чем-то постыдным, ведь красотка много работает над собой, всегда балует поклонников кадрами из спортзала, где поражает жаркими шпагатами в стиле Волочковой. Фигура певицы является предметом зависти для многих девушек, а сама артистка не желает ее скрывать.

Этот раз не стал исключением: 34-летняя звезда, которая ныне выступает под псевдонимом DJ NANA, решила показать чувственный кадр в весеннем и нежном образе. Так, певица прикрылась одним букетом ярких цветов. Причем сделала это звезда без лифчика, оставив место для воображения.

Столь пикантный кадр с демонстрацией изгибов без лишней откровенности порадовал фанатов, ведь у артистки сегодня особый праздник:

«1 минута назад😮 а столько радости; Какая... страстная нежность!; С днём рождения, красота 🎉💐🥳; Красивый букет во всех своих проявлениях и смыслах!😉🔥; Поздравляю 👏; с Днём рождения!!!!!! Ты красотка ! Обожаю тебя!!; Пусть жизнь будет наполнена яркими и красивыми красками!Будь всегда счастливой».

Также Кумейко показалась в белом костюме, который оказался полностью прозрачным. Под ним можно увидеть трусики на веревочках, а бюст Анастасия решила прикрыть рукой.

Девушка стояла перед зеркалом с лампами и снимала себя на телефон. Красотка волосы собрала назад, хвастаясь безупречной фигурой.

"Сезон стратосферы открыт", - написала Анастасия под фотографией.

Напомним, экс-Nikita Кумейко блеснула своими безупречными изгибами, забравшись на стол

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