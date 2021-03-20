Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя, удивляя смелостью

На фото звезда показалась в кофточке и полупрозрачных трусикаха. Девушка выгнулась в ванной комнате, демонстрируя роскошную фигуру. Анастасия добавила остроты кадру, прикоснувшись пальчиком к губам, завлекая видом. Кадр получился очень эффектным и завлекающим, ведь Кумейко выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вот оно, какое утро доброе", "Фото огонь", "Серьги люблю", "лучше только поза в клипе АРМИЯ "армия сверху"!!!!!", "Прекрасная картинка", "Я скучал по тебе", "и о чем мы будем молчать ?", "Полная доминация стены", "класс ... люблю Вас", "Секретик", "От красоты захватывает дух. Только можно молчать и любоваться)", "Нана, как всегда прекрасная".

Мы писали, что певица и диджей Анастасия Кумейко (DJ NANA) показала свою великолепную растяжку.

Красотка в этот раз решила похвастаться идеальной растяжкой, задрав ножку выше головы. Соответствующее фото артистка разместила в своем Инстаграм. В кадре брюнетка предстала в яркой курточке и трусиках. Звезда сверкнула аппетитными "булочками".

Напомним, экс-Nikita Кумейко без штанов закинула ноги к рулю, устроив горячий тест-драйв

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А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко в лифчике и пальто показала, чем занимается, пока никто не видит



