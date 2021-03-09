Известная певица Анастасия Кумейко, которая была солисткой группы Nikita, а сейчас популярный DJ под псевдонимом NANA, эффектно поздравила с праздником

На кадре Анастасия показалась в прозрачном топе и кожаных штанах. Звезда дополнила образ подтяжками, при помощи которых закрыла самое пикантное на бюсте. Девушка задрала одну ножку выше головы, а на голову надела наушники. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Счастливого дня JD", - написала под фотографией красотка.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но обычно звезду без комплиментов не оставляют:

"Воу, как всегда ты шикарная", "Ты моя душа", "Это слишком красиво", "Очень соблазнительно", "Куколка", "Красиво на свете", "Самое разумное фото этого дня!!! Иди даже недели!!!", "Опубликуй без цензуры, пожалуйста", "Вы очень красивая", "Годный контент", "Нет слов, одни эмоции", "Соблазнительная красота, огонь".

Мы писали, что популярная украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше была участницей группы Nikita, покорила упругими формами в одном боди.

Уточним, что на опубликованном ролике Кумейко предстает в боди и штанах, постепенно избавляясь от последних. После этого знаменитость покоряет соблазнительным танцем, демонстрируя свои лучшие места.

Напомним, экс-Nikita Кумейко в соблазнительном мини блеснула не только ножками

А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко в прозрачном костюме не стала скрывать самое аппетитное

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко блеснула своими безупречными изгибами, забравшись на стол



