Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в блестящем образе

На фото Анастасия показалась в коротком черном платье с большим декольте и без белья. Наряд у девушки блестел, добавляя еще большей эффектности. Кумейко выгнулась, демонстрируя свои роскошные изгибы, сидя на ступеньках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили 800 лайков и написали комментарии:

"С праздником", "Как обычно красота. С праздником", "С праздником, волшебная женщина", "С праздником вас Анастасия", "С праздником весны, красавица", "Поздравляю с праздником весны", "С Праздником!Желаю много любви и красоты!", "Собираешься на мужской стриптиз?".

Мы писали, что украинская Dj и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась роскошной фигурой на отдыхе.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко позирует в красном наряде с декольте, эффектно демонстрируя пышные формы во всей красе. Знаменитость поднимает телефон на камеру, показывая идеальный вид сзади, а также свою роскошную улыбку.

Однако, поклонники Кумейко не могли что-либо сказать, ведь кадрами красотка поделилась у себя в Сторис.

Напомним, экс-Nikita Кумейко блеснула своими безупречными изгибами, забравшись на стол

А еще Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко в дерзком мини устроила горячие танцы прямо на кровати

Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-Nikita Кумейко в обтягивающем топе поразила результатами тренировок



