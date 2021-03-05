Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в новом образе
На фото Кумейко показалась в белом костюме, который оказался полностью прозрачным. Под ним можно увидеть трусики на веревочках, а бюст Анастасия решила прикрыть рукой. Девушка стояла перед зеркалом с лампами и снимала себя на телефон. Красотка волосы собрала назад, хвастаясь безупречной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Сезон стратосферы открыт", - написала Анастасия под фотографией.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:
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"Анастасия - вы прекрасны. Женственность плюс сексуальность, грация и красота. У вас все в одном флаконе", "Божественно красива", "Вау", "Обычно люблю юморнуть))..но тут первое что пришло...ничего себе, в огнях..))), "Настя, ты стреляешь - как обычно", "Вы такая прелестная...".
Мы писали, что певица и диджей Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", похвасталась фигурой в розовом белье.
Красотка была в обтягивающем топе-лифчике на тонких белых бретельках.
Звезда надела трусики такого же цвета, резинка которых впивалась в кожу.
На первом снимке певица позировала на столе, подогнув ножки.
"Когда, если не сейчас? ✨", - написала Кумейко.
Напомним, экс-Nikita Кумейко в дерзком мини устроила горячие танцы прямо на кровати
А еще Politeka писала, что фигуристая экс-Nikita Кумейко в обтягивающем топе поразила результатами тренировок
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко в прозрачной кофточке с бесстыдным декольте распалила аппетит