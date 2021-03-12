Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко заинтриговала публику смелым кадром и неожиданным вопросом
Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда, которая ныне выступает под псевдонимом DJ NANA, опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, порадовав поклонников.
Девушка вышла на балкон ради сочного снимка. На ней был черный лифчик и накинутое сверху белое пальто. Дополнили лук стильная шляпка и необычной формы солнцезащитные очки. "Изюминкой" стала косметическая тканевая маска на лице.
Анастасия несколько манерно вскинула подбородок и руку - в комментариях из-за этого ее даже сравнили с актрисой Одри Хепберн.
"Если бы мужчины знали, чем занимаются девушки, когда остаются одни. Ваши предположения ?)", - спросила певица у подписчиков.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Становятся такими, какими их никто не видит)"
"Кайф 🔥😍"
"Такая крутая. Фильм маска отдыхает 🐅"
"Боюсь предполагать))"
"На Одри Хепбёрн похожа🌟"
"Само совершенство!"
Ранее мы рассказывали, Кумейко разбередила мужские сердца пикантным нарядом. Девушка позировала на лестнице в черном обтягивающем платье со смелым разрезом. В глаза сразу же бросается аппетитное декольте и "вынырнувший" из него упругий бюст.
Так как фото было приурочено к 8 Марта, артистка получила кроме комплиментов еще и уйму поздравлений: "С праздником, волшебная женщина", "С праздником весны, красавица", "Собираешься на мужской стриптиз?", "Шикарный макияж🔥", "Хорошо тебе в этом платье! 🙌".
Напомним, экс-Nikita Кумейко блеснула своими безупречными изгибами, забравшись на стол
Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-Nikita Кумейко в обтягивающем топе поразила результатами тренировок