Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко заинтриговала публику смелым кадром и неожиданным вопросом

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда, которая ныне выступает под псевдонимом DJ NANA, опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, порадовав поклонников.

Девушка вышла на балкон ради сочного снимка. На ней был черный лифчик и накинутое сверху белое пальто. Дополнили лук стильная шляпка и необычной формы солнцезащитные очки. "Изюминкой" стала косметическая тканевая маска на лице.

Анастасия несколько манерно вскинула подбородок и руку - в комментариях из-за этого ее даже сравнили с актрисой Одри Хепберн.

"Если бы мужчины знали, чем занимаются девушки, когда остаются одни. Ваши предположения ?)", - спросила певица у подписчиков.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Становятся такими, какими их никто не видит)"

"Кайф 🔥😍"

"Такая крутая. Фильм маска отдыхает 🐅"

"Боюсь предполагать))"

"На Одри Хепбёрн похожа🌟"

"Само совершенство!"

Ранее мы рассказывали, Кумейко разбередила мужские сердца пикантным нарядом. Девушка позировала на лестнице в черном обтягивающем платье со смелым разрезом. В глаза сразу же бросается аппетитное декольте и "вынырнувший" из него упругий бюст.

Так как фото было приурочено к 8 Марта, артистка получила кроме комплиментов еще и уйму поздравлений: "С праздником, волшебная женщина", "С праздником весны, красавица", "Собираешься на мужской стриптиз?", "Шикарный макияж🔥", "Хорошо тебе в этом платье! 🙌".

Напомним, экс-Nikita Кумейко блеснула своими безупречными изгибами, забравшись на стол

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