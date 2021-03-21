Певица и диджей Анастасия Кумейко (DJ NANA), которая ранее была солисткой группы "Nikita", взбудоражила постельными кадрами

Чувственное видео, которое никого не оставит равнодушным, знаменитость разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Кумейко эффектно прыгнула в белоснежную постель и разлеглась в ней, закрыв от наслаждения глаза. Красотка при этом не упустила возможности продемонстрировать свою роскошную фигуру, облаченную в тонкий полупрозрачный наряд.

«Готова к новой рабочей неделе 🖤 а вы ?», - спросила она у своих поклонников.

Отметим, что Анастасия Кумейко обожает радовать фанатов в Instagram горячими кадрами. Звезда активно занимается спортом и потому может похвастаться роскошным телом.

Фолловеры не прошли мимо, одарив Кумейко комплиментами.

"Потрясающее ! Я теперь мечтаю о такой", "Как всегда...на грани фола!))😉🔥💐",

"Хочу чтобы этот вечер никогда не кончался, чтобы не идти завтра на работу)",

"Смотря где и с кем проводить "рабочую неделю", - пишу в сети.

Совсем недавно Настя опубликовала жаркое видео в белье и ботфортах. Красотка была в спортивном лифчике, который подчеркнул бюст, а трусики на толстой резинке, слегка подпрыгнули, оголив ягодицы.

Также на артистке была красная куртка - ее она распахнула.

Напомним, что экс-Nikita Кумейко без штанов закинула ноги к рулю, устроив горячий тест-драйв

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко без лифчика показала свои пионы во весь экран

А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко в лифчике и пальто показала, чем занимается, пока никто не видит