Солистка Go_A известная певица Катя Павленко получила отрицательный тест на коронавирус и сможет выступить на сцене Евровидения
Как сообщает Politeka.net, украинская группа Go_A в этом году представит Украину на "Евровидении". Солистка коллектива Екатерина Павленко недавно почувствовала слабость, так что первым делом по требованию организаторов песенного конкурса ей сделали тест на коронавирус. Пока все были в ожидании результата вторая репетиция группы прошла без солистки, а все выступление оказалось под угрозой срыва.
Однако, теперь Павленко сообщила своим поклонникам в Instagram, что у нее отрицательный тест, коронавирус не выявлен, так что скоро она вернется к репетициям, а уже 18 мая выступит с группой в первом полуфинале "Евровидения".
В своих сторис девушка не сдерживала радости от новости про негативный результат теста – прыгает на кровати под зажигательную музыку песни группы: "Хорошие новости. Я получила отрицательный тест". "Я свободна", - радостно заявляет артистка.
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"Мы только что узнали результат – у Екатерины Павленко отрицательный результат ПЦР-теста. Так мы с полными силами возвращаемся к активной подготовке, к репетициям, к шоу", - заявила председатель украинской делегации в Роттердаме Оксана Скибинская.
Напомним, Номер группы Go_A на "Евровидении" переполошил весь мир, от Турции до Австралии: "Украинцы молодцы!".
Как сообщала Politeka, Новый скандал с группой Go_A на "Евровидении", песня коллектива неожиданно стала другой: "Верните все назад!".
Также Politeka писала, украинская группа Go_A произвела фурор на шоу "Липсинк батл" своим несравненным хитом, зал сидел с открытыми ртами: "Аж мурашки…".