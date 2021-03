Группа Go_A, которая будет представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме, презентовала обновленную песню "SHUM", реакция слушателей

Как передает Politeka.net, в Сети по достоинству оценили новый клип и песню, с которой группа отправится на международный конкурс. Клип появился на Youtube-канале Евровидения.

Слушателям настолько понравилась песня, что они предрекли победу группе, но даже если не победу, то достойное выступление на конкурсе. Впервые Украина повезет на международный конкурс украиноязычный фольк, с современной обработкой.

Стоит сказать, что в Роттердам коллектив поедет с измененной композицией. В ней появились новые слова, а продолжительность наоборот уменьшилась (таковы требования конкурса). Кроме того, группа презентовала новый клип.

Не только украинцам понравилась песня Go_A, слушатели из Беларуси, Англии, Азербайджана, Кыргызстана и даже России, оценили идею клипа и исполнение песни, которая исполнена в техно-фольк стиле.

Несмотря на то, что новая версия была немного непривычной, и вызвала поначалу неприятие, после прослушивания, многие оценили по достоинству исполнение и идею клипа.

"Ставлю 12 балов из Беларуси. Мурашки по коже, ребята это нечто, Украина молодцы, желаю им победы", "Это не песня, это вирус!!!! Идея - бомба!! Тринити+Чернобыль+Безумный макс=Огонь!!", "Как я уважаю когда едут на евровидение с фолк музыкой, ТЕМ БОЛЕЕ такой современной", "Эта песня прям качает)", "Во время прослушивания во мне проснулись мои украинские корни))", "And 12 points from Azerbaijan", "Це просто Космос, я просто кайфую від пісні і кліп він такий яскравий і соковитий ой клас класссс", "Дуже круто! 👍 12 points from Kyrgyzstan!", "Техно-фолк из Украины божественен) Победы!", "I got the very same feeling when hearing Shum for the first time (both versions), so yes, Go_A is still my winner. KYIV 2022", - написали слушатели.

