Российская группа Little Big отказалась от участия в песенном конкурсе «Евровидение»
Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из Инстаграма группы. Лидер коллектива Илья Прусикин заявил, что Little Big не будет принимать участие в Евровидение-2021. Это решение было принято совместно с «Первым каналом».
«Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны», - сообщили в пресс-службе группы.
В коллективе также добавили, что их клип на песню UNO стал самым популярным на Ютуб-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса. В комментариях поклонники группы стали оставлять разочарованные отзывы.
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«Ну нет! Пожалуйста!», «Ну все, опять мы будем на задворках», «Ребят, так нельзя... вы наш единственный шанс…были», «Я год ждала, чтобы вы поехали», «Вы лучшие и точно первое место было бы! Таких как Вы нет нигде!», - пишут пользователи сети.
Добавим, что представлять Россию на «Евровидение» теперь будет один из этих коллективов: "Манижа", "2Маши" и Therr Maitz. А сам конкурс состоится в мае.
Напомним, что Россия передумала отправлять украинца на Евровидение: солист Little Big ошарашил заявлением.
Как сообщала Politeka, горячая Соня из Little Big заставила краснеть, показав пышную красоту без лифчика: "Дама-булочка".
Также Politeka писала, что Россия опозорилась с песней на Евровидение, в сети не сдержались: «Что за Киркоровщина?».