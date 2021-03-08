Российская группа Little Big отказалась от участия в песенном конкурсе «Евровидение»

Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из Инстаграма группы. Лидер коллектива Илья Прусикин заявил, что Little Big не будет принимать участие в Евровидение-2021. Это решение было принято совместно с «Первым каналом».

«Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны», - сообщили в пресс-службе группы.

В коллективе также добавили, что их клип на песню UNO стал самым популярным на Ютуб-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса. В комментариях поклонники группы стали оставлять разочарованные отзывы.

«Ну нет! Пожалуйста!», «Ну все, опять мы будем на задворках», «Ребят, так нельзя... вы наш единственный шанс…были», «Я год ждала, чтобы вы поехали», «Вы лучшие и точно первое место было бы! Таких как Вы нет нигде!», - пишут пользователи сети.

Добавим, что представлять Россию на «Евровидение» теперь будет один из этих коллективов: "Манижа", "2Маши" и Therr Maitz. А сам конкурс состоится в мае.

Напомним, что Россия передумала отправлять украинца на Евровидение: солист Little Big ошарашил заявлением.

Как сообщала Politeka, горячая Соня из Little Big заставила краснеть, показав пышную красоту без лифчика: "Дама-булочка".

Также Politeka писала, что Россия опозорилась с песней на Евровидение, в сети не сдержались: «Что за Киркоровщина?».