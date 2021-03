Група Go_A, яка представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2021" в Роттердамі, презентувала оновлену пісню "SHUM", реакція слухачів

Як передає Politeka.net, в мережі достойно оцінили новий кліп і пісню, з якою група відправиться на міжнародний конкурс. Кліп з'явився на Youtube-каналі Євробачення.

Слухачам настільки сподобалася пісня, що вони передрекли перемогу групі, але навіть якщо не перемогу, то гідний виступ на конкурсі. Вперше Україна повезе на міжнародний конкурс україномовний фольк, з сучасною обробкою.

Варто сказати, що в Роттердам колектив поїде зі зміненою композицією. У ній з'явилися нові слова, а тривалість навпаки зменшилася (такі вимоги конкурсу). Крім того, група презентувала новий кліп.

Не тільки українцям сподобалася пісня Go_A, слухачі з Білорусі, Англії, Азербайджану, Киргизстану і навіть Росії, оцінили ідею кліпу і виконання пісні, яка виконана в техно-фольк стилі.

Попри те, що нова версія була трохи незвичною, і викликала напочатку неприйняття, після прослуховування, багато оцінили по достоїнству виконання і ідею кліпу.

"Ставлю 12 балів з Білорусі. мурашки по шкірі, хлопці це щось, Україна молодці, бажаю їм перемоги", "Це не пісня, це вірус!!!! Ідея-бомба!! Трініті + Чорнобиль + Божевільний Mакс=вогонь!!", "Як я поважаю коли їдуть на Євробачення з фолкмузикою, тим більше такою сучасною", "ця пісня прям качає) мурашки по шкірі, хлопці це щось, Україна молодці, бажаю їм перемоги", "під час прослуховування в мені прокинулися мої українські корені))", "And 12 points from Azerbaijan", "Це просто Космос, я просто кайфую від пісні і кліп він такий яскравий і соковитий ой клас класссс"," Дуже круто! 👍 12 points from Kyrgyzstan!", "Техно-фолк з України божественний) Перемоги!", "I got the very same feeling when hearing Shum for the first time (both versions), so yes, Go_A is still my winner. KYIV 2022", - написали слухачі.

