Популярна українська співачка Джамала розкрила раніше невідомі подробиці про свою участь у "Євробаченні"

Зірка присвятила новий пост в Instagram своїй перемозі на головному пісенному конкурсі Європи, яка відбулася рівно п'ять років тому. Про це пише Politeka.net.

Так, Джамала вирішила нагадати шанувальникам і все українцям про те, що саме вони допомогли їй посісти перше місце. Співачка також поділилася раніше невідомою подробицею про свою участь у "Євробаченні".

"Я хочу розповісти вам цікаву деталь, про яку не говорила ніколи раніше. Перед Євробаченням мої шанувальники подарували мені авторську картину зі словами «We are proud to be your fans»... Перед виїздом в Стокгольм я взяла олівець і легенько залишила пару слів на картині. Потім були подорож, виступ, безліч інтерв'ю і яскравих емоцій. Я скоро забула про картину", - згадує співачка.

Однак, за її словами, нещодавно вона вирішила перемістити картину і знову побачила своє послання п'ятирічної давності.

"Дослівно там було написано: "Євробачення. Перемога. Перше місце" Я вірити, що саме ви допомогли мені здобути перемогу. Весь, хто підтримував мене. У Стокгольмі і біля екранів. Спасибі вам! Україна - ми разом!", - звернулася до українців Джамала.

Вона також показала, як виглядає та сама картина.

У свою чергу, шанувальники підтримали співачку і подякували їй за перемогу.

