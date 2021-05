Популярная украинская певица Джамала раскрыла ранее неизвестные подробности о своем участии в «Евровидении»

Звезда посвятила новый пост в Инстаграм своей победе на главном песенном конкурсе Европы, которая состоялась ровно пять лет назад. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Джамала решила напомнить поклонникам и все украинцам о том, что именно они помогли ей занять первое место. Певица также поделилась ранее неизвестной подробностью о своем участии в «Евровидении».

«Я хочу рассказать вам интересную деталь, о которой не говорила никогда раньше. Перед Евровидением мои поклонники подарили мне авторскую картину со словами «We are proud to be your fans»…Перед выездом в Стокгольм я взяла карандаш и легонько оставила пару слов в картине. Затем были путешествие, выступления, множество интервью и ярких эмоций. Я скоро забыла о картине», - вспоминает певица.

Однако, по ее словам, недавно она решила переместить картину и снова увидела свое послание пятилетней давности.

«Дословно там было написано: «Евровидение. Победа. Первое место». Я верю, что именно вы помогли мне одержать победу. Все, кто поддерживал меня. В Стокгольме и у экранов. Спасибо вам! Украина - мы вместе!», - обратилась к украинцам Джамала.

Она также показала, как выглядит та самая картина.

В свою очередь, поклонники поддержали певицу и поблагодарили ее за победу.

