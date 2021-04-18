Популярная украинская певица Джамала показала, в каком образе она нравится самой себе

Исполнительница решила немного отдохнуть от холодной украинской весны, и отправилась в солнечный Египет. Соответствующими кадрами с курорта она поделилась на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На снимках Джамала позирует на фоне пальм, голубого неба и белых домиков в жаркой стране. Теплая погода позволяет ей одеться гораздо более легко, чем на родине. Так, для прогулки певица выбрала стильный костюм песочного цвета. Он состоит из короткого топа и длинной юбки с глубоким вырезом. Свой образ Джамала дополнила босоножками.

Волосы певицы заплетены во множество маленьких косичек, делая ее общий вид еще более «южным». Сама Джамала призналась, что любит себя в летних образах.

«Я люблю себя в лете. Спасибо за эти ...!», - подписала кадры звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали на снимки. В комментариях некоторые отметили, что певица заметно похудела.

«Амазонка. Прикольная, красивая!», «Хорошо отдохнуть», «Бомбита!», «Похожа на актрису Галь Гадот», «Наша самая красивая и шикарная, очень похудели», «Худышка!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Джамала показала фото, на котором позирует в элегантном вечернем платье ярко-розового цвета. Обтягивающий наряд с глубоким вырезом и украшением в виде цветка выгодно подчеркивает природную красоту артистки.

Напомним, Джамала превратилась в дерзкую блондинку, ошарашив соблазнительным образом в чулках: "На десять лет моложе".

Как сообщала Politeka, Джамала дала жару в блестках и крупной сеточке, впечатлив заводными движениями: "Видела такое только в...".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss устроила "разборки" с Джамалой после проигрыша: "Я покажу, кто тут главная".