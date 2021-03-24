Солистка The Hardkiss, финалистка шоу "Танці з зірками" Юлия Санина, намерена "поставить на место" свою коллегу по сцене, певицу Джамалу

Фронтвумен популярной группы кинула настоящий вызов известной артистке, передает Politeka.net. Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Инстаграм проекта "Липсинк батл". (Чтобы посмотреть анонс, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Санина в смелом наряде, в котором оголился ее красивый пресс, рассказала о своих планах на победу.

"Джа, ты победила меня на Нацотборе на Евровидении, но сегодня я покажу, кто тут главная", - произнесла певица.

"Любой конкурс: кто побеждает? Джамала", - с улыбкой ответила вторая артистка.

В посте говорится, в каких образах предстанут две красотки.

"Уже в эту субботу на главном вечернем шоу @lipsyncbattle_ua состоится батл культовых поп-див😍 Юлия Санина в образе Christina Aguilera против Jamala в образе Cher. Для кого перевоплощения в кумира станет триумфальным, как думаешь?", - говорится в публикации.

За два часа пост собрал около 8000 лайков и немного комментариев.

"Джамала победит", "Юлия 😍", "Класс, мне понравилось!!! Бомба!", "Юля, мы за тебя", - написали пользователи сети.

Напомним, в 2016 году в Украине состоялся Нацотбор Евровидения, в котором принимали участие, в том числе группа The Hardkiss и Джамала. Последняя получила победу с песней "1944", а Юлия Санина со своим коллективом оказалась на втором месте.

Как известно, впоследствии на конкурсе Джамала принесла победу нашей стране.

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