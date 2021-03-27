Джамала перевоплотилась в легендарную Шер и покорила украинцев выступлением в необычном наряде

Певица приняла участие в популярном шоу «Липсинк баттл», участники которого примеряют на себя образы мировых звезд и выступают в них под фонограмму. Джамала поделилась видео со своим выступлением на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, для шоу звезда перевоплотилась в свою культовую коллегу Шер. Джамала призналась, что осталась довольна своим выступлением и даже предположила, что оно понравилось бы и самой исполнительнице оригинала.

Для своего номера Джамале пришлось примерить довольно необычный наряд в оригинальном стиле самой Шер. Певица выступала в блестящих брюках клеш и сверкающей блузе с красным сердцем на лифе, под которой виднелась водолазка в крупную сеточку. Дополнила образ певицы объемная прическа с множеством кудрей.

«Когда я была в Лос-Анджелесе, обратила внимание, что абсолютно все в машинах поют. Поют громко, на всю открывают рот, пародируют, копируют. Я такое видела только в американском кино», - написала Джамала.

Она добавила, что очень рада тому, что теперь такое появилось и в Украине.

Под видео с выступлением отметилась ведущая Маша Ефросинина, которая написала: «Как же круто! Почему вообще не покидало ощущение, что поёшь ты?».

На это Джамала ответила, что пела действительно она.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать ее пост.

«Это так круто, Джа!! Я в восторге», «Прекрасный номер», «Сильно и очень круто», «На это можно смотреть вечно! Мне даже больше понравилось, чем в оригинале», - пишут люди.

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