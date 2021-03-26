Солистка The Hardkiss Юлия Санина на пару с Джамалой подняли публике пятничное настроение

Как передает Politeka.net, 30-летняя Санина опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала вместе с коллегой Джамалой за кулисами шоу звездных пародий "Липсинк баттл".

Юлия предстала в откровенном наряде. Девушка выбрала для съемок лиловое платье с серебристым отливом и пикантными вырезами. Приятным "бонусом" стало то, что артистка "забыла" про бюстгальтер, дав поклонникам шанс насладиться упругой красотой.

Джамала появилась на кадрах в более скромном наряде: бежевом брючном костюме и молочном топе с волнительным декольте.

Девушки покуражились перед камерой, выполняя указания "голоса" за кадром.

"Класс, супер, а теперь давайте немножко просто...", - говорил тот, а в следующий момент девушки уже приготовились танцевать знаменитую на весь мир макарену - эти движения знает каждый.

Певицы вытянули вперед руки, скрестив их затем на локтях, на плечах и положив за голову, затем обхватили себя за талию и бедра, соблазнительно покрутив последними напоследок. Джамала, правда, посреди перформанса забыла, что нужно делать, и начала "отсебятину".

"Пятница вечер. Настроение дуреть", - подписала кадры разгулявшаяся Санина, признавшись в симпатии коллеге: "@jamalajaaa, обожаю".

Ранее мы рассказывали, как любительница ярких образов и радикальных изменений во внешности Санина призналась, в чем не может долго работать.

"Не могу долго работать на сцене в очках. Снимаю их после первой же песни🙈 Зрительный контакт с вами - мощная штука!", - поделилась звезда.

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