Певица Джамала обрадовала своих поклонников "вкусным" кадром и громким заявлением

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым взбудоражила не на шутку.

То ли весна так подействовала, или радость от долгожданного события, но скромница Джамала решила раздеться ради сочной фотосессии.

Девушка избавилась от лифчика, прикрыв обнаженные прелести золотистой курточкой. Кроме того, на ней была широкая кожаная юбка.

Звезда, будто от удовольствия, закрыла глаза и дотронулась рукой головы. Счастливая улыбка играла в этот момент на ее лице.

В подписи Джамала объяснила свое игривое настроение: "Альбом «МЫ» увидит свет 12 марта.💥 Это альбом о вас, альбом для вас, и скоро он появится в ваших плейлистах ❤️".

Также певица поделилась строчками из песни:

"Молчать - это не про нас!

Я - гром, вы - волна.

Держала в себе все время, и уже отпустила.

Мои лучшие, мои, мои, мои"

Пользователи с жаром кинулись обсуждать откровенное фото звезды и предстоящее событие:

"Ух 🔥"

"Прекрасная новость😍😍 Очень жду альбом 🔥👏"

"Боже, боже, боже, как же я жду 12.03, не могуууууу, аааааааа❤️"

"Ууурррааа! Новый альбом! Это точно про нас всех. Спасибо большое за новый альбом. С радостью послушаю.😙💋😁"

Ранее мы рассказывали, что Джамалу после диеты не узнали в кафе. Девушка поделилась историей в Инстаграм. К ней решил подкатить один из посетителей, но его ждала неудача.

"Один молодой человек подсел ко мне и спросил: «Можно сделать с вами фото?» Обнял и говорит: «Ой, не знаю, есть ли у тебя парень» 😂 Я была удивлена, но в тот же момент задумалась... Кажется, что в череде громких побед и заголовков в СМИ вроде как все всё о тебе знают. А если нет? 😂", - поделилась звезда.

Напомним, сверкающая Джамала пошалила с подругой-красоткой, кадры закулисья облетели сеть: "Соскучилась...".