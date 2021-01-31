Украинская певица Джамала показала свой новый лук в стильном образе

Конечно, исполнительница, которая всеръез занялась собой и села на жесткую диету, не могла не поделиться интересными фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net

Как видно, Джамала выбрала тунику молочного цвета и широкие штаны. Артистка подняла руку, закрыла глаза и приняла мечтательную позу. С волнистой укладкой и макияжем звезда выглядела очень заманчиво.

«Мечтай», -коротко подписала она.

Фолловеры сразу же оставили восторженные комментарии под фото знаменитости, отметив, что выглядит она просто отлично.

"Какая восхитительная", "Прекрасная наша Джаааа😍 Марина всегда делает для Вас шикарные фото🙏🏻❤️", " «Мечтай ... ты только мечтай! Не сдерживай дыхание своих мечтаний », " Интересно, а на сколько процентов сбылись твои мечты Джа ??? Я предполагаю на процентов 70% точно ! i И что ещё осталось ?🤔 К примеру, я мечтаю что бы ты спела дуэтом, с кем-то вокально сильным. Равным тебе так сказать. Певица Адель вполне подойдёт 😉🖤, " Джамала приказала - - - МЕЧТАТЬ ! Ну как минимум, именно так это прозвучало в моей голове 😊😈 !!! Фотки - прикольные", - пишут в сети.

Не так давно мы сообщали, что Джамала продемонстрировала результат правильного питания - она запостила снимки из солнечного Египта, где попозировала в купальнике на берегу моря.

Напомним, что худеющая Джамала показала первые результаты диеты, покаявшись в срывах.

А еще Politeka писала, что Джамала показала свое любимое место отдыха, и это не Украина.

Также Politeka сообщала, что Джамала похвасталась успехами своего двухлетнего сыночка.