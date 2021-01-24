Певица Джамала всерьез взялась за собственное здоровье - набрав 10 кг после вторых родов, звезда решила во что бы то ни стало избавиться от них

Как передает Politeka.net, 37-летняя артиста опубликовала в микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых продемонстрировала первые результаты своей диеты. Кроме того, Джамала детально описала, что и сколько кушает и какие витаминные добавки принимает.

На фото артистка позировала в кремовых штанах с завышенной талией и кофейной коротенькой ветровке.

Джамала призналась, что первая неделя диеты далась ей очень тяжело - не обошлось без срывов. И это не удивительно, ведь вокруг столько соблазнов, о чем девушка сообщила в подписи.

"На этот раз отдых стал для меня проверкой на силу воли! «Как же так?» — спросите вы. О, да! Соблазн подстерегает нас на каждом шагу, выбор только за нами. Но временами ты ощущаешь себя настолько слабым, так себя жалеешь, как никто не пожалеет на целом свете! И да, это я о еде 😂 Сесть на диету и поехать в отель с безумно вкусной кухней, где сладости горой, где море самых разнообразных блюд! 🤦🏽‍♀️ Да, я так и сделала 😂 Очень тяжело. Правда! Были ли у меня срывы? Да, небольшие: пара кусочков арбуза, две клубники, два финика. А вчера я пошла с друзьями во французский ресторан и... не устояла перед шоколадным фонданом! 🤦🏽‍♀️", - поделилась певица.

Джамала решила не зацикливаться на мелких неудачах, а продолжать упорно идти к своей цели - "долой десяточку!"

Ранее звезда признавалась, что перед диетой ее вес составлял 69 кг.

Напомним, Джамала решилась на кардинальное преображение: как сейчас выглядит победительница "Евровидения".

Как сообщала Politeka, Джамала в купальнике удивила снимком в полный рост.