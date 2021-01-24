Известная певица Джамала показала место, в которое ей хочется возвращаться

На фото Джамала была в штанах и кофте, которую немного расстегнула на фото. Девушка в руках держала очки, а рукой прикрывала глаза от солнца. Волосы у певицы были распущенными и развивались на ветру. Звезда позировала на берегу пляжа, хвастаясь видами Египта. На других снимка артистка показала разные ракурсы, а после устроила еще фотосессию на деревянном мосту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Welcome back, или Почему нужно возвращаться в места, где было хорошо

Ровно год назад мы с семьей отдыхали в этом замечательном месте. Тогда я носила под сердцем Селима. И об этом знали только самые близкие.

Удивительно, теперь Селимка здесь купается

Невероятно красивое место — много солнца, много воздуха, красоты, свободы!

В любимые места всегда нужно возвращаться!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень точные слова!", "Ой, это правда!! В хорошие места нужно всегда возвращаться", "Джамала, а где эти такие красивые места, "Согласна люблю вас можно комментарий".

Сообщалось, что популярная украинская певица Джамала показала, как повзрослел ее старший сын.

Джамала показала снимок своего 2-летнего первенца, который уже заметно подрос и даже пробует делать все без помощи звездной мамы. На фото счастливый Эмир смотрит в сторону восхищенным взглядом, а эмоции малыша связаны с любимой "вкусняшкой", которой его порадовала Джамала.

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