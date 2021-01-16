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Популярная украинская певица Джамала показала себя в домашнем образе и задалась актуальным для многих украинцев вопросом

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Джамала рассказала об актуальном вопросе.

«Вот сижу и думаю: ёлку разбирать? Как у вас? До весны?», - поинтересовалась певица.

Она также поделилась новыми фото, на которых показала себя в домашнем образе.

На снимках звезда позирует в удобной темно-зеленой рубашке в клеточку, под которую у нее надета футболка. Волосы певица оставила распущенными, а ее образ дополнил легкий, непринужденный макияж.

Поклонники бурно отреагировали на вопрос знаменитости и принялись рассказывать о том, когда планируют избавляться от своих елок.

«Настолько лень, что подумываю до следующего года оставит», «Надоела, разобрали, ждём лета», «Рано ещё зачем пусть глаз радует лишь раз в году же это», «Я думаю что пусть ещё постоит....зима...праздники...ещё праздничное настроение присутствует», - пишут украинцы.

Отметим, что сама Джамала ранее призналась, что в последнее время набрала вес.

37-летняя артистка, которая всего полгода назад стала мамой во второй раз, разместила на своей странице в Instagram эффектные фото, на которых она запечатлена в своей идеальной форме.

«"Здесь я вешу 59 кг. Сейчас мой вес - 69 кг. Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию. Итак, начинаю борьбу с накопленной «десяточкой»!», - писала звезда.

Напомним, Джамала решилась на кардинальное преображение, как сейчас выглядит победительница "Евровидения".

Как сообщала Politeka, взволнованная Джамала срочно обратилась к украинцам, эмоции бьют через край: "Лицо человека, который...".

Также Politeka писала, что Джамала, набравшая 10 кг, ошеломила пикантными кадрами в мини-платье из сеточки.