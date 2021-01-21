Популярная украинская певица Джамала показала, как повзрослел ее старший сын
Певица Джамала после рождения младшего сына всецело поглощена материнскими заботами. На своей странице в Instagram она часто радует фанатов трогательными кадрами со своими малышами, но в этот раз она показала, как вырос ее старший мальчик Эмир-Рахман, пишет Politeka.net.
Джамала показала снимок своего 2-летнего первенца, который уже заметно подрос и даже пробует делать все без помощи звездной мамы. На фото счастливый Эмир смотрит в сторону восхищенным взглядом, а эмоции малыша связаны с любимой "вкусняшкой", которой его порадовала Джамала.
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Певица угостила сына творожком с бананом и он тут же постарался сам открыть упаковку. Этот увлекательный процесс попал на камеру и Джамала показала милое видео фанатам.
На кадрах маленький Эмир сосредоточено пытается содрать с упаковки фольгу, захватывая ее крохотными пальчиками и открывая творожок. Ребенок даже надул губки и пытался попросить у мамы помощи в таком трудном деле.
Но Джамала, зная, что воспитывает будущего мужчину, мягко отказала Эмиру, отмечая, что он может сделать все сам. Слова мамы поддержали мальчика и он все-таки открыл "упрямую" упаковку, хотя при этом постоянно влезал пальчиками в лакомство и немного перепачкался.
В своей публикации Джамала пишет, что и сама не верит в то, как быстро вырос ее первенец, но очень довольна его самостоятельностью.
"А я и не против перепачканной одежды, что все руки в творожке.
Ведь всё это такие важные моменты проб и ошибок",- считает певица. Также она подчеркнула, что постоянно поддерживает сына похвалой и верой его успех.
"Просто говорю: у тебя всё получается, ты большой молодец и самостоятельный мальчик",- рассказывает о методах воспитания звездная мама.
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