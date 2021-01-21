Судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвастался занятиями с сыном в спортзале

Едва только отпраздновав 5-летие своего сына Леона украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма стал приучать ребенка к здоровому способу жизни. Свои первые занятия с сыном Влад Яма показал в сторис в соцсети Instagram, пишет Politeka.net.

Влад Яма опубликовал серию коротких видео, где маленький Леон испытывает различные тренажеры и разрабатывает свой личный подход к упражнениям с нагрузкой. В публикации хореограф написал, что они с сыном "решили качнуться перед сном".

На видео видно, как малыш знаменитого хореографа старается жать на себя легкий вес в вертикальном тренажере грузоблочного типа. Леон уверенно обхватил ручку с прикрепленным к ней тросом одной рукой и, став боком к ней, начал прилагать усилия. Мальчик довольно легко справлялся с нагрузкой в то время, как его отец за кадром отсчитывал количество сделанных движений.

На втором видео Влад Яма придерживал Леона за талию в то время, как он делал подтягивания на турнике. И хотя мальчик тоже успешно справлялся с этим, заботливый папа все равно "страховал" сына.

После физических нагрузок малыш последовал правильной организации тренировки и перешел на беговую дорожку, чтобы сделать легкую кардио нагрузку на тело. Мальчик даже самостоятельно переключал скорость, а по его лицу было видно, что Леону безумно нравится заниматься с отцом.

В конце тренировки Влад Яма дал личный мастер-класс сыну по правильной нагрузке на бицепсы. Хореограф взял в руки гантели и делал тяги с проворотом кисти, по очереди нагружая то одну, то другую руку. Это упражнение позволило ему хорошо проработать мышцы и добавить им ощутимого тонуса.

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