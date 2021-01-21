Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал, где поселился с семьей во время отдыха в Майами

Как передает Politeka.net, недавно он отправился на американский курорт вместе с женой Лилией и сыном Леоном, а теперь провел обзор по своему "жилью". Сначала танцор показал в сториз фото высотки на берегу залива и предложил: "Наша недвижимость в Майами. Хотите обзор?". Вскоре после этого Влад Яма записал видео на пляже возле скал и в шутку заявил, что именно сдесь обитает вместе с домочадцами.

"Итак, наше жилье в Майами, собственно, почти все уже в кадре. Это прихожая, место для обуви, здесь оружейный склад, спортзал, детская комната", - начал перечислять хореограф, показывая тапки на песке, Леона с водяным пистолетом, футбольный мяч и формочку в виде рака.

"Здесь мебель, точнее, жена, а под ней мебель", - указал Влад Яма на Лилию, которая развалилась в пляжном кресле в желтой майке и солнцезащитных очках. Крышей семье танцора послужил зонт, который не успели разложить, а холодильником - затененное место между скалами, столом - огромный валун. "Дети в комплекте. Хорошо продувается, всегда свежий воздух", - рассказал Влад о достоинствах своей недвижимости.

Ранее Влад Яма прогулялся по Майами в компании известного ведущего Анатолия Анатолича, который записал тревожный видеоролик. Они оказались в опасном районе Эль Портал, куда не доходят туристы.

"Влад единственный тут в таких кроссовках. Я даже побоялся и снял носки", - заявил Анатолий.

Напомним, как покинувший Украину Влад Яма из "Танців з зірками" показал, где теперь живет: "За секунды все меняется..."

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" в провокационной позе поразил выходкой на курорте.

Также Politeka писала, что Влад Яма в красных плавках устроил экстремальные развлечения, захватывающие кадры.