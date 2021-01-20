Украинский певец Виталий Козловский показал новые рельефы на теле

Красавчик Виталий Козловский давно сводит с ума поклонниц своим накачанным рельефным телом, но последняя публикация артиста в Instagram доказывает, что карантин не прошел для него бесследно: вместо желанных "кубиков" фанаты увидели заметно округлившийся живот, пишет Politeka.net.

Виталий Козловский давно ассоциируется с идеальными мужскими формами, ведь он активно демонстрирует результаты своих упорных тренировок в зале, подчеркивая мускулистое тело и выставляя его напоказ перед поклонниками в соцсети.

Но, видимо, артисту немного надоели многочисленные слащавые комментарии о его внешности и он решил разбавить ее заметными изменениями. Козловский показал фото, где его вес и параметры значительно изменились и выросли в ширину.

На снимке Виталий Козловский позирует без рубашки, хотя она ему здесь явно не помешала бы, поскольку на первом плане находятся внушительных размеров пивной живот и немного обвисшая мужская грудь.

Конечно, так певец решил разбавить атмосферу и немного пошутить над собой и своим имиджем. Результаты его работы в фоторедакторе впечатляют, ведь из знаменитого накачанного красавца-брюнета Козловский превратился в среднестатистического мужчину, который не представляет свою жизнь без дивана и бутылочки пива.

Сам Виталий Козловский подписал свою работу шутливыми оправданиями о том, что новое тело - это влияние рождественской кутьи и карантина. Но фанаты поняли юмор певца и поддержали его встречными шутками в комментариях.

"В этом что-то есть", "Побочный эффект после купания в -12", "Больше похоже, что там кто-то поселился месяцев 5 так назад", "Жесть",- написали фолловеры в соцсети.

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