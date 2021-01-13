Известный украинский певец Виталий Козловский очаровал поклонниц свежим кадром

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм исполнитель поделился домашним фото, на котором сидел на полу возле елки.

«Поздравляю всех с наступающим старым Новым годом», - подписал фото певец.

Козловский был очень просто одет, в руках он держал горящий бенгальский огонь. Клетчатую рубашку артист расстегнул, засветив волосатую грудь. Поклонниц кадр буквально свел с ума. Они оставили под фото массу восторженных отзывов.

«Виталий, красивейшая, и , шикарнейшая новейшая фотография твоя, ваушки. Красиво, шикарно, классно, супер, респект, маэстро-профессионал, Виталий!», «Будь счастлив и гармонии в душе. Это главное!», «ути-пути, красивый», «Вроде уютно», «Виталий, вы мой любимый певец! Была на ваших концертах 2 раза!», «Виталичек, будь счастлив в 2021 году так, как никогда! Люблю тебя!», «а где радость и улыбка?», - пишут пользователи сети.

Виталий Козловский стал известным после победы на телепередаче «Караоке на Майдане». Тогда победителей проекта отправляли на шоу «Шанс», где в 2003 году Козловский вырвал победу. Тогда артиста полюбили за длинные волосы и необычную манеру танцевать на сцене.

Напомним, что Козловский похабно расселся перед камерой, засветив лишнее в одних трусах: «Волосатик».

Как сообщала Politeka, Козловский в трусах оказался на главной елке страны, украинцы опешили: «Думала это…».

Также Politeka писала, что беспечный Козловский в одних трусах устроил «игры в животных» на фоне пальм: «Ищите…».