Відомий український співак Віталій Козловський показав, як насолоджується відпочинком на сонячному курорті
Як повідомляє Politeka.net, Виконавець поділився новим постом у своєму Instagram. В середині грудня Козловський вирішив втекти подалі від холоду і похмурих днів, і відправився відпочивати в Єгипет.
На новому фото Козловський розслаблено сидить навпочіпки на пляжі, насолоджуючись яскравим сонцем. З одягу на співаку лише яскраво-червоні плавки.
"Раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року, були б гроші. Тепер я люблю гроші", - підписав свій знімок артист.
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Його шанувальниці не змогли пройти повз такого не по-зимовому гарячого фото.
"Що за Хуан?", "Віталік, а ти вмієш відпочивати. Красунчик", "неповторний і кращий з кращих!", "Це точно, зараз все від грошей залежить", "Волохатик", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Віталій опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав себе абсолютно голим.
Так, неголений і задоволений Козловський розслабився на пляжі. Співак зручно розташувався на шезлонгу, піднявши руку і прикривши нею очі від яскравого сонця. Ззаду нього бачилося синє море.
Нагадаємо, м'язистий Козловський скинув з себе весь одяг і показав, як розслабляється: "Ммм...".
Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський розговорився перед Сніжаною Єгоровою: "Рік я був невиїзним".
Також Politeka писала, що Козловський загрався з Гросу в дивному костюмі і приголомшив зізнанням: "Ми збігали від поліцейських...".