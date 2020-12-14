Відомий український співак Віталій Козловський показав, як насолоджується відпочинком на сонячному курорті

Як повідомляє Politeka.net, Виконавець поділився новим постом у своєму Instagram. В середині грудня Козловський вирішив втекти подалі від холоду і похмурих днів, і відправився відпочивати в Єгипет.

На новому фото Козловський розслаблено сидить навпочіпки на пляжі, насолоджуючись яскравим сонцем. З одягу на співаку лише яскраво-червоні плавки.

"Раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року, були б гроші. Тепер я люблю гроші", - підписав свій знімок артист.

Його шанувальниці не змогли пройти повз такого не по-зимовому гарячого фото.

"Що за Хуан?", "Віталік, а ти вмієш відпочивати. Красунчик", "неповторний і кращий з кращих!", "Це точно, зараз все від грошей залежить", "Волохатик", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Віталій опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав себе абсолютно голим.

Так, неголений і задоволений Козловський розслабився на пляжі. Співак зручно розташувався на шезлонгу, піднявши руку і прикривши нею очі від яскравого сонця. Ззаду нього бачилося синє море.

Нагадаємо, м'язистий Козловський скинув з себе весь одяг і показав, як розслабляється: "Ммм...".

Як повідомляла Politeka, Віталій Козловський розговорився перед Сніжаною Єгоровою: "Рік я був невиїзним".

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