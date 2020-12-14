Известный украинский певец Виталий Козловский показал, как наслаждается отдыхом на солнечном курорте
Как сообщает Politeka.net, исполнитель поделился новым постом в своем Инстаграм. В середине декабря Козловский решил сбежать подальше от холода и пасмурных дней, и отправился отдыхать в Египет.
На новом фото Козловский расслабленно сидит на корточках на пляже, наслаждаясь ярким солнцем. Из одежды на певце лишь ярко-красные плавки.
«Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги», - подписал свой снимок артист.
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Его поклонницы не смогли пройти мимо такого не по-зимнему горячего фото.
«Что за Хуан?», «Виталик, а ты умеешь отдыхать. Красавчик», «Неподражаемый и лучший из лучших!», «Это точно, сейчас всё от денег зависит», «Волосатик», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Виталий опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал себя абсолютно голым.
Так, небритый и довольный Козловский расслабился на пляже. Певец удобно расположился на шезлонге, подняв руку и прикрыв ею глаза от яркого солнца. Сзади него виделось синее море.
Напомним, мускулистый Козловский скинул с себя всю одежду и показал, как расслабляется: "Ммм...".
Как сообщала Politeka, Виталий Козловский разоткровенничался перед Снежаной Егоровой: "Год я был невыездным".
Также Politeka писала, что Козловский заигрался с Гросу в странном костюме и огорошил признанием: "Мы сбегали от полицейских...".