Відомий український співак Віталій Козловський похвалився вражаючою фізичною підготовкою на відпочинку і показав своє рельєфне тіло

Артист продовжує радувати шанувальників яскравими фотографіями з сонячного курорту в Єгипті, де він зараз відпочиває від української зими. Як повідомляє Politeka.net, в Instagram співака з'явилися нові знімки, на яких Козловський показав, як проводить час.

На першому фото співак стоїть під пальмами з маленькою дівчинкою в купальнику. При цьому, сам Козловський позує в одних плавках.

"Розмова з маленькою Мелі:

- Віталік, а давай пограємо в тварин!

- А це як?

- Ну ось я, наприклад, буду фламінго!

- А я...

Гортайте фотокарусель і шукайте мавпу", - написав співак.

На одному з наступних фото його дійсно можна побачити в позі мавпочки на півдорозі до верхівки пальми. Співак обхопив дерево руками і ногами, і щасливо посміхається, дивлячись в камеру.

Потрібно відзначити, що на таких фото особливо добре помітні результати численних тренувань, які дозволили Козловському обзавестися вражаючим рельєфним тілом.

Шанувальники співака тут же почали коментувати кадри.

"Бібізянка))) кайф!", "Молодець дуже спритний", "поки не прочитала думала коала", "О господи, тут немає мавпочки, красавчиик", "Мавпа мутант", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, Козловський показав справжню пристрасть на курорті: "Класний поцелуйчик".

Як повідомляла Politeka, Козловський похабно розсівся перед камерою, засвітивши зайве в одних трусах: "Волосатик".

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